İBB, TÜRGEV için yapılan 5 yurdu geri aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 yurt inşa ederek TÜRGEV’e vermek için ihale yaptığı bildirildi. İhalelerin ardından inşaat çalışmalarının başladığı yurt binaları için İBB kasasından 171 milyon 767 bin TL para harcandığı öne sürüldü.
Habere göre İBB kaynakları, beş yurdun cemaat ve vakıflardan alındığını ve diğer binaların protokollerinin de iptal edilerek geri alınacağını açıkladı. Yurtlar belediye bünyesinde bulunan bir şirket üzerinden işletilecek.
TÜRGEV’den alınan yurtların listesi şöyle:
- Küçükçekmece Atakent Mahallesi Gençlik Merkezi ve Yurt İnşaatı
- Bağcılar Yenimahalle Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı
- Üsküdar Çengelköy Mahallesi Yurt ve Zeminaltı Otopark İnşaatı
- Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Katlı Otopark İnşaatı
- Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi Gençlik Merkezi Ve Zeminaltı Otopark İnşaatı
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)