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    RTÜK Başkanı Şahin'den Bildirici'ye: Kendisini ciddiyete ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum

    © AA /
    Türkiye
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    Medya Ombudsmanı ve RTÜK üyesi Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in ‘kadına yönelik şiddet’ konusunda uzmanların hazırladığı raporu 5 aydır çekmecesinde beklettiğini söyledi. Şahin, Bildirici'ye sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

    Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile ilgili yeni bir iddiada bulundu. Bildirici, Başkan Şahin'in “kadına yönelik şiddet” konusunda; uzmanların hazırladığı raporu 5 aydır çekmecesinde beklettiğini ve Üst Kurul'a sunmadığını söyledi.

    Faruk Bildirici
    © Fotoğraf : Instagram
    RTÜK üyesi Bildirici: Başkan Şahin, şiddeti özendiren ve cinsiyetçi yayınlara ilişkin raporları gündeme getirmiyor
    ​Şahin'in, yılbaşından beri kadına karşı şiddet içeren dizi ve programlarla ilgili hiçbir ihlal raporunu gündeme getirmediğini belirten Bildirici, "Emine Bulut cinayetinin ardından toplumdaki tepkilerin yükselmesi üzerine siyasi iktidar sözcülerinin suçlamalarına maruz kalan Şahin’in, beş aydır beklettiği bir raporu gündeme alması, hakkında raporlar düzenlenen diğer kuruluşları kayırdığının ve tarafsızlığını yitirdiğinin yeni bir kanıtıdır" dedi.

    "RTÜK, geçen yıl toplam 1.183 cezalandırma kararı almıştı" diyen Bildirici, "Şahin’in başkanlığındaki 2019 yılının sekiz aylık döneminde ise kadına yönelik şiddet nedeniyle verilmiş bir tek yaptırım kararı bulunmuyor" ifadesini kullandı. 

    Bildirici, "Başkan Şahin, izleme raporlarını gündeme getirmeyerek bazı kanalları korumakla kalmıyor, RTÜK’te keyfi bir yönetim sergiliyor" derken, birtakım diziler için yaklaşık 15 bin şikayetin olduğunu ancak buna rağmen hiçbir işlemin yapılmadığını ve kurul gündemine getirilmediğini belirtti.

    Ahmet Hakan
    © Fotoğraf : DHA
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    ŞAHİN’DEN YANIT: RTÜK'TE HİÇBİR DOSYA BAŞKANIN ÇEKMECESİNDE BEKLEMEZ

    Bunun üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Bildirici’ye tepki gösterdi.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Faruk Bildirici'ye, sosyal medya hesabından bir yanıt verdi. Şahin, kişisel Twitter hesabından, Bildirici'nin sözleri için, "Biz, RTÜK olarak bu yeni seçilen üyemize artık serbest meslek mensubu değil kamu kurumu üyesi olduğunu anlatamadık. Kendisini ciddiyete ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum. RTÜK’te hiçbir dosya RTÜK Başkanı’nın çekmecesinde beklemez" ifadelerini kullandı.

     

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