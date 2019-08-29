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16:51 29 Ağustos 2019
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    Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurduktan sonra ambulans çağırmadım

    © DHA /
    Türkiye
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    Erzurum'da boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi Seher Polat'ı, 3.5 yaşındaki kızının gözleri önünde tabancayla vurarak öldüren 33 yaşındaki Özgür Polat'ın yargılanmasına başlandı. Hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istenen Özgür Polat, "Sürekli üzerimde silah vardır. Silahı hobi olarak taşıyordum. Hakaret etmesi nedeniyle vurduktan sonra ambulans çağırmadım" dedi.

    Olay, 26 Mart 2019'da merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Seher Polat, olaydan 10 ay önce çocuklarını da alıp, ailesinin evine yerleşti. Açılan boşanma davası süren çift, olay günü Erzurum 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki mal paylaşımı davasının duruşmasına katıldı.

    © AA /
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    Duruşma bitiminde Özgür Polat, eşinin ailesiyle yaşadığı evin önüne gidip, beklemeye başladı. Seher Polat, geldiğinde de konuşmak istedi. Çift arasında tartışma çıktı. Özgür Polat, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak, Seher Polat'a 3 el ateş açtı. Yaklaşık 20 metre mesafedeki parkta oynayan kızları İ.'nin gözü önünde eşini vuran Özgür Polat, otomobiline binerek, kaçtı. Küçük kız ise eve koşarak, "Babam annemi vurdu" dedi. 

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

    Ağır yaralı olarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seher Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özgür Polat ise Aziziye ilçesinde Dadaşkent semtinde yakalandı. Tutuklanan Özgür Polat hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    'SİLAHI HOBİ OLARAK TAŞIYORDUM' 

    Yargılanmasına başlanan Özgür Polat, savunmasında olay günü çocuklarını görmek için eşinin evine gittiğini iddia ederek, "Çocuklarımı görüş günü değildi ancak onları çok özlediğim için oraya gittim. Seher'i başkasının aracından inerken gördüm. Binanın önünde çocuklar vardı. 'Konuşalım' diye kendisini araya çektim. 'Onun bunun arabasından niye iniyorsun? Hala nikâhımız düşmemiş. Ben senin yüzünden intihar ettim' dedim. O, 'Seni ilgilendirmez, alakadar etmez, istediğimle görüşürüm. Senin kalemini kırdım' şeklinde konuşunca sıktım. İlk ateş ettiğim de aramızda 3- 3,5 metre vardı. Sol koluna doğru ateş ettim. O dönünce galiba göğsüne geldi. İlk atıştan sonra yere düştü, yaralama amacıyla ikinci ve üçüncü kez bacaklarına sıktım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" dedi.

    © AA / Ali Balıkçı
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    Polat, savunmasının devamında da şunları kaydetti:

    "Cezaevine gireceğimi biliyordum. Zaten teslim olacaktım. Pişmanım keşke olmasaydı. Bu duruma gelmesini istemezdim. Bizimde ufak tefek hatalarımız olmuştur. Sürekli üzerimde silah vardır. Silahı hobi olarak taşıyordum. Geniş aileyiz aynı zamanda. Çocuklarımla görüşmeye gittiğim zaman silahı arabaya bırakıyordum. Olay günü arabaya bırakmadım. Hakaret etmesi üzerine vurduktan sonra ambulans çağırmadım. Böyle olmasını istemedim, pişmanım."

    '3,5 YAŞINDAKİ TORUNUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ'

    Seher Polat'ın annesi Mukaddes Aydın ise sanığa en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Kızım benden beş dakika önce evin önüne geldi. Konuştuklarını gördüm. 'Konuşun anlaşın' gibi şeyler söylemedim. Boynunu bükerek, kendini acındırdı. Kızım çantasını bana vererek 'sen git, ben geliyorum' dedi. Ben yukarıya kahvaltı hazırlamaya çıktım. Çayı koyarken üç el peş peşe silah sesi duydum. Evimizin yakınında özel harekât şubesi var. Oradan geliyor sandım. Kızımın vurulduğu hiç aklıma gelmedi. Torunumun sesini duydum, 'Babam annemi öldürdü' dedi. Kızın gözünün önünde oldu olay. Olay sonrası 3,5 yaşındaki torunum, kapı çaldığında 'babam mı geldi?' diye kaçıyordu" diye konuştu.

    © Fotoğraf : Twitter
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    'OLAY EMİNE BULUT GİBİ'

    Sanığın savunmasının senaryo olduğunu söyleyen Seher Polat'ın ailesinin avukatı Onurcan İçtaş, genç kadının da aynı Emine Bulut gibi kızının gözleri önünde öldürüldüğünü vurguladı. Avukat İçtaş şunları söyledi:

    "Maktulün boşanma davasının da avukatıydım. 'Ufak tefek hata' diye bahsettikleri şeylerden biri hamileyken eşini dövmüştür. Son celse kendisi mahkemede, eşini gayet ılımlı bir şekilde, soğukkanlı süzdükten sonra, boşanmak istediğini söyledi. Bunun akabinde çocuklarını görmek istemesi, oraya gitmesi senaryodur. Korkutmak için yere ve havaya sıkma olabilirdi. Tanık olan çocuk, sanığın gülerek olay yerinden kaçtığını söylemiştir. Kendisi ölen eşi için halen namusa, manevi değerlere iftira atma çabasında. Seher Polat'ın otobüsle evine geldiği akıllı karttan da bellidir. Seher Polat'ı küçük çocuğunun önünde öldürüldü. O da Emine Bulut gibi aynı şeyleri yaşadı. Bu kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için şahsım adına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz."

    Mahkeme, Özgür Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    çocuk, Ambulans, yargılama, Mahkeme, Cinayet, Evlilik, Hakaret, Özgür Polat, Seher Polat
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