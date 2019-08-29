'Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü öğrencilerin harçlığına haciz koydurdu' iddiası

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Yener'in öğrencilerin banka hesaplarına, harçlıklarına haciz koydurduğunu öne sürdü.

1- AKP tarafından "Proje Okul" kapsamına alınan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin Müdürü Necati Yener, bu kez de öğrencilerinin banka hesaplarına / harçlıklarına haciz koydurdu. 'Nasıl ve neden?' diye soracaksınız; anlatayım... Önce 2018 yılının Ocak ayında yaşananları hatırlayalım. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 29 августа 2019 г.

Milli Eğitim Bakanlığı Yener’i 'sınıf basma' ve 'hakaret' gerekçeleriyle şikayet eden 6 öğrencinin başvurusu üzerine soruşturma izni vermiş, ancak asliye hukuk mahkemesi davayı bir Yargıtay kararına dayanarak usülden reddetmişti.

5- MEB, sınıf basma, öğrencilere hakaret etme ve sucuk partisiyle gündeme gelen 1100 öğrencili okulun müdürü Yener'i şikayet eden 6 öğrencinin başvurusu üzerine soruşturma izni verdi. Öğrenciler, MEB raporunu da dosyaya ibraz ederek ceza ve tazminat davası açtı. Dava sonuçlandı. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 29 августа 2019 г.

​Yarkadaş'ın iddiasına göre Yener, karar davacılara henüz tebliğ edilmeden UYAP’tan aldığı 'çıktı' ile iki öğrencinin banka hesabına 'haciz' koydurdu, bankadaki 300 TL ise bloke edildi.

Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diğer öğrenciler ise evlerine haciz memuru gelecek olmasının tedirginliğini yaşıyor. Çünkü Okul Müdürü Necati Yener, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına göre öğrencilerden 2500 TL talep ediyor. Öğrencisinin harçlığına haciz koydurtan müdür ise aynı okulda kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.