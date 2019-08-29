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18:27 29 Ağustos 2019
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    Acil servis, hastane

    Türkiye’de yatırıldığı hastanede ölen genç kızın ailesi, organ hırsızlığından şüpheleniyor

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye’ye tatile geldiği esnada karın ağrısı şikâyetiyle durumu ciddi halde yatırıldığı hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki Rus kızın ebeveynleri, organ hırsızlığından şüpheleniyor. Hastane ise, kızın vaktinde hastaneye getirilmemesinden dolayı aileyi suçluyor. Konunun yargı merciine taşınmasının ardından, adli tıp muayenesi başlatıldı.

    Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde ikamet eden ve Türkiye’ye tatile geldiği esnada hayatını yitiren 16 yaşındaki kızın babası, kızının Rusya’ya götüreceği cenazesinde kimi iç organların eksik olduğunu iddia etti.

    Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın hayati tehlikesi sürüyor
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
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    Lanşakov ailesi, bu yaz temmuz ayı başında arabayla Türkiye’ye geldi. Alanya’da geçirdikleri tatilin dokuzuncu gününde karın ağrısından şikâyetçi olan genç kız, özel bir kliniğe yatırıldı. Ebeveynlerin açıklamasına göre genç kız daha sonra Alanya’daki bir başka kliniğe nakledildi ve muayenesinin ardından burada kendisine ‘akut apandisit’ teşhisi konuldu. Ancak burada kendisine yalnızca ısıtıcı ped ve damlalıkla tedavi uygulandı. Bu esnada genç kızın kalbi ise iki kez durdu.

    Aile, Türk doktorların kendilerine ne bir hastalık raporu ne de bir test sonucu verdiklerini vurguluyor. Mevcut durumda ellerinde yalnızca kızlarının peritonit nedeniyle (karın zarı iltihabından kaynaklı hastalık) hayatını kaybettiği yazan bir ölüm belgesi mevcut.

    Yaşananlar hakkında konuşan acılı baba, “Yaşadığımıza benzer durumlar hakkında bir şeyler okuyoruz ve tüm bunların organ nakli için yapıldığından şüpheleniyoruz” açıklamasını yaptı.

    Ebeveynlerin ilgili yargı mercilerine başvurmaları sonucu, soruşturma komitesi adli tıp incelemesi yapılmasını uygun gördü.

    Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın hayati tehlikesi sürüyor
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
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    Hastanenin bir yöneticisi ise, hastanelerine nakledildiğinde genç kızın durumunun oldukça kritik olduğunu ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmasının mümkün olmadığını belirtti. “Genç kız bize geldiğinde durumu çok ağırdı ve kurtarılması artık mümkün değildi. Organlarının yasa dışı şekilde alındığı dahi düşünülmemeli” diyen yönetici, hastanenin itibarını korumak için konuyu mahkeme önüne taşımaya da hazır olduklarını ekledi.

    Bunun yanında Arı, geçirdiği akut apandisit’ten ötürü acil yardıma gereksinim duyan kızını birkaç gün boyunca hastaneye getirmek yerine aktif karbonla tedavi etmeye çalıştığı gerekçesiyle kızının ölümünden ötürü anneyi sorumlu tutuyor.

    Etiketler:
    Alanya, Krasnoyarsk, Boğulma, Türkiye, Rusya
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