Kılıçdaroğlu 30 Ağustos için Nazım Hikmet'ten dizeleri seslendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu 30 Ağustos nedeniyle yayınladığı videoda Nâzım Hikmet'in, Kuvayı Milliye Destanı'ndan 8. Bap’ta yer alan ‘26 Ağustos Gecesi Saatler’ bölümünü seslendirdi.

O dizeler şöyle:

"...

Dağlarda tek

tek

ateşler yanıyordu.

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

şayak kalpaklı adam

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

güzel, rahat günlere inanıyordu

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,

birdenbire beş adım sağında onu gördü.

Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saatı sordu.

Paşalar : “Üç” dediler.

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar,

eğildi, durdu.

Bıraksalar

ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı

..."

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