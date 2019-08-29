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23:00 29 Ağustos 2019
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    Tuba Erkol'un katiline müebbet hapis talebi

    © DHA /
    Türkiye
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    Konya'nın Karatay ilçesinde eşi Tuba Erkol'u bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame hazırlandı.

    © DHA /
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    Konya'da, bir hafta önce 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (40) hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

    Tuba Erkol, yaklaşık 1 ay önce şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen, olay günü mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçakla çocukylarının yanında eşine saldırdı.

    KIZINI EVDE BIRAKIP 2 OĞLUNU YANINA ALARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içerisinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un, hayatını kaybettiğini belirledi. Araştırmada Bekir Erkol hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

    Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte, gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Erkol, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, basın mensuplarının "Neden öldürdün? Pişman mısın" sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtı verdi. Bekir Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

    Olayın ardından çalışma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Bekir Erkol hakkında iddianame düzenledi. Savcılık, Erkol hakkında 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameyi Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

    'İÇİMİZE SU SERPİLDİ'

    Öldürülen Tuba Erkol'un ağabey Derviş Ceran, 'Hazırlanan iddianameden sonra içimize su serpildi. O cani gereken cezayı alacak"dedi.

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    Etiketler:
    müebbet hapis, kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Türkiye
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