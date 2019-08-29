Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ‘Zafer Bayramı’ videosu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük ilgi gördü, kısa sürede onbinlerce beğeni aldı.
"Bazı Zaferler Tarihlere Sığmaz."— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 29, 2019
Zafer için tunçtan bir bilek, hürriyet sevdalısı bir yürek gerek. 🇹🇷
Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. pic.twitter.com/gmobfpfSPb
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