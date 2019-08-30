İpsala Sınır Kapısı'na uzanan kuyruk 8 kilometreyi geçti

Dönüş yolu gurbetçileri ve yurt dışına çıkış yapmak isteyenleri zorlamaya devam ediyor.
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Saatlerce güneşin altında bekleyenler ise yolda zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan bazı yolcular camları açarak serinlemeye çalışırken bir çok yolcu da yol kenarında oturarak bekledi.
Çok zorlandıklarını belirten yolcular şunları söyledi:
"Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz, araç içinde bekleyemiyoruz çünkü hava çok sıcak, araç çalışmadığı için de klimayı açmıyoruz, artık bu sıra biter diye umarken 2 saati bitirdik, tek umudumuz akşam olmadan karşıya geçmek."
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