CHP'li vekilden '4 Eylül ulusal bayram ilan edilsin' teklifi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Kongresi'nin yapıldığı 4 Eylül tarihinin 'ulusal bayram' olması için kanun teklifi verdi.

CHP Sivas Milletvekili Karasu, Sivas Kongresi'nin düzenlendiği 4 Eylül tarihinin 'ulusal bayram' ilan edilmesine ilişkin bir kanun teklifi sundu.

Karasu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda değişiklik öngören teklifinde, Sivas Kongresi'nin 4 Eylül 1919’da, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anadolu'da başlatmış oldukları mücadeleye ev sahipliği yaptığını belirtti.

'CUMHURİYET'İN TEMELLERİNİN ATILMASINA VESİLE OLDU'

Karasu, "Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına vesile olmuştur. Yine kongre tarafından Batı Cephesi komutanı atanması ise kongrenin hükümete ait olan yürütme yetkisini kullandığını böylelikle kurucu meclis tanımıyla hareket ettiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Karasu teklifinde şunları söyledi:

"Sivas, Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapması nedeniyle adeta milli mücadelenin ilk döneminde başkentlik yapmıştır. Bu nedenle 4 Eylül günün sadece Sivas'ta değil tüm yurtta Ulusal Mücadele Günü olarak kutlanması, Sivas Kongresi’nin öneminin hak ettiği noktaya gelmesi öngörülmektedir."