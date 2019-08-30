Akit yazarından Candan Erçetin tepkisi: 30 Ağustos, Fransızca şarkı meraklısına kaldı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, '30 Ağustos, Fransızca şarkı meraklısına kaldı ise' başlıklı bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Candan Erçetin'in sahne alacak olmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yunan gibi kıyafetler eşliğinde, Yunan’dan farksız sözlerle halkın karşısına çıkarsanız 'Siz hangi zaferi kutluyorsunuz' diye sorulmaz mı? Aynı şekilde, 30 Ağustos, Fransız’a karşı, İtalyan’a karşı kazanılmıştır. Bir sene sonra da olsa, İstanbul’un işgalinin sona ereceğinin habercisidir Ama siz, hem 30 Ağustos’u kutlar, hem de o sembol tarihte, yendiğiniz gavurun sözleri ile şarkı söylemeyi bir maharet zanneden şarkıcılarla halkı buluşturursanız. Kafanızda bir sakatlık var demektir” ifadesini kullandı.