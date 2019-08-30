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11:13 30 Ağustos 2019
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    Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

    © AA /
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Norveç'in Barum kentinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ni ziyaret etti.

    © DHA /
    Çavuşoğlu Norveç'e gidiyor
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Norveç'in Barum kentinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide'nin davetine icabetle ülkede bulunduğu sırada, El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne gitti.

    Ziyaret sırasında Çavuşoğlu'na, Pakistan'ın Oslo Büyükelçisi Zaheer Pervaiz Khan ile Norveçli yetkililer eşlik etti.

    El-Nur İslam Merkezi Camisi'nde 10 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısının izlerini inceleyen Çavuşoğlu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.

    Çavuşoğlu, ziyaretin ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Oslo'da saldırıya uğrayan Nur camiini ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

    SALDIRGANI 63 VE 70 YAŞINDAKİ İKİ İNSAN ENGELLEMİŞTİ

    Barum kentindeki El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne 10 Ağustos'ta saldıran Philip Manshaus'u 65 yaşındaki Muhammed Refik ve 70 yaşındaki Muhammed Ikbal Jave engellemişti.

    Yerel basında, 21 yaşındaki saldırganın kapı kodu nedeniyle camiye giremediğini ve arka kapısından ateş ederek girmeye çalıştığı yer almıştı.

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    © AA /
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    Saldırı sırasında Refik saldırgana sarılarak engel olmaya çalışırken Jave de ona yardım etmişti.

    Manshaus'un, kendisine yöneltilen cinayet ve terör saldırısı düzenleme suçlamalarını kabul ettiği ve saldırıdan yaklaşık 2 saat önce de üvey kız kardeşini öldürdüğü bildirilmişti.

    NORVEÇ BAŞBAKANI SALDIRIYI KINAMIŞTI

    Olayın ardından Norveç Başbakanı Erna Solberg Twitter'da paylaştığı mesaj ile saldırıyı kınarken, nefret ve İslam karşıtı tutumlarla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da paylaştığı Twitter mesajı ile Solberg'e, Norveç'teki camiye yönelik terör saldırısının ardından dünyada yükselen ırkçı ve İslam karşıtı akımlara karşı verdiği samimi ve cesur mesajlar için teşekkür etmişti.

    Etiketler:
    Ziyaret, saldırı, Cami, Barum, Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç, Türkiye
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