Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Anıtkabir Ziyareti https://t.co/aKdLihCqHc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 30, 2019

​Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kuvvet komutanları ve çok sayıda bakan katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

© AA / Evrim Aydın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

ERDOĞAN: CUMHURİYETİ CANIMIZ PAHASINI KORUMAKTA KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla beraberindeki devlet protokolü ile Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor https://t.co/xSjBW6AVm7 — AA Canlı (@AACanli) August 30, 2019

​Deftere yazdıklarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

''Aziz Atatürk. Bugün büyük zaferin 97. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm komutalarımızı subaylarımızı askerlerimizi milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz.

Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasını korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun.''