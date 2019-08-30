Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
Anıtkabir Ziyareti https://t.co/aKdLihCqHc— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 30, 2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
ERDOĞAN: CUMHURİYETİ CANIMIZ PAHASINI KORUMAKTA KARARLIYIZ
Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla beraberindeki devlet protokolü ile Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor https://t.co/xSjBW6AVm7— AA Canlı (@AACanli) August 30, 2019
Deftere yazdıklarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasını korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun.''
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