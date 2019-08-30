Anne ve babası Emine Bulut'un tek hayalini anlattı

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi Fedai Varan tarafından bir restoranda 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin yanında bıçakla öldürülen Emine Bulut'un hayat hikayesini anlatırken anne Fadime ile baba Ahmet Bulut gözyaşlarını tutamadı.

Kızlarının tek hayalinin devlet memuru olmak istediğini söyleyen anne Fadime Bulut, "Nereye giderse gitsin erkek gibiydi benim çocuğum. Çocukluğu hep güzel geçti. Ama çocuğu gibi onu da özel yetiştirdik. Çok iyi bir çocuktu. Okulda hiç dövüşmezdi, şikayet gelmezdi çocuğumdan. Başarılıydı, çok efendiydi, çalışkandı. Hep teşekkür, takdir alırdı. Hep devlet işine girmek istiyordu. Halen dışarıdan üniversite okuyordu. Bilgisayar kursuna gidiyordu. Devlet işine girmek istiyordu. Hayali hep oydu" dedi.

Emine Bulut’a evde 'müdür' diye hitap ettiğini ifade eden Fadime Bulut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Evimin müdürüydü. Çalışıyordu, adı da müdürdü. Evimin her şeyini o yapardı. Evimin direktörü oydu. Daha doğrusu bizi yöneten oydu. Babayı, kardeşlerini yöneten oydu. Müdürdü hep. Müdür koymuştum adını. Babasını doktora götürürdü, annesini doktora götürürdü. Mahallemiz bile biliyor. Hepimizin çaresi oydu. Namazını hiç bırakmazdı. Kuranını okurdu. Hasta bakıcılık yapıyordu. Çok çalışkandı. Hiç hasta olup da yatıyorum demezdi. Hep kazanmak istedi. Ayın 24’ünde sınavı vardı. Bilgisayar kursuna gidiyordu. Hep devlet memuru olmak istiyordu. Bir yerlere girmek istiyordu. Şans böyleymiş. Hiç ayrı kalmazdı çocuğundan. Bugün 11 gün oldu. Akşam hep beklerdi. Dedesinin telefonundan telefon ederdi, anne ne zaman geliyorsun diye. Sabah 9-10’a doğru gelirdi, geceleri hastanın başında kalınca. Çalıştı çalıştı üstüne hiçbir şey almadı. Hep çocuğuma harcayayım dedi."

'İDAM ÇIKMADIĞI MÜDDETÇE ACIMIZ DİNMEYECEK'

Hükümetten idam istediğini dile getiren baba Ahmet Bulut ise şunları söyledi:

"Devlet büyükleri dinliyorsa idam çıkmadığı müddetçe bu acımız dinmeyecek. Çocuk istismarı, tecavüzler, kadın cinayetlerinin durması mümkün değil. Ama bunları da çıkarmazlarsa milletin vebali, kadınların vebali bunların boynunda. Kurtulamazlar o vebalden. Her istediğini elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyorduk, yapabildiğimiz kadar. Okul zamanına geldiğinde çok başarılı idi. Hiç düşük not getirmedi. Bilge'yi yetiştirip bir devlet adamı etmek istiyordu. Hep hayali oydu. Kendi bu işlere girmediği için. O da kızına çok düşkündü. Türkiye onu bağrına bastı, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bir değil bin kere razı olsun. Bizim yaşadıklarımızı Allah kimseye yaşatmasın. Bizim yaşadığımız acıyı onlar yaşamasın. Acımızı paylaştılar. Türkiye değil, dünyadan mesaj geldi. Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika. Buralardan dahi arıyorlar. Demek ki oralardan gözüküyor. Televizyonlar izleniyor. Sağ olsunlar, her taraftan aradılar. Allah razı olsun Türkiye’den."