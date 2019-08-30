Trans bireye randevu verdirdiği babasını kardeşine öldürten ağabey yakalandı

Cinayet Büro ekipleri, Mehmet T. ve annesi SalihaT.'yi saklandıkları yerde yakalayarak, gözaltına aldı. Trans birey Ercan Z. sorgusunda bir süre önce Hakan T. ile arkadaş olduğunu söyleyerek, "Hakan bana, tanıdığı olan bir adamın kadınlara çok düşkün biri olduğunu ve eşini sürekli aldattığını söyledi. Babası olduğunu bilmediğim Ramazan T.'nin numarasını verip, buluşma ayarlamamı ardından eve geleceklerini ve baskın yapacaklarını anlattı. Bu olaydan sonra eşinin bu kişiden boşanacağını belirterek, benden yardım istedi" dedi.
Saliha T., kocasını öldürmek istemediklerini, onun yüzüne tükürmek için eve gittiğini ancak bir anda oğlunun kocasını bıçakladığını belirterek, "Çok pişmanım, oğlum cezaevine gidecek. Ben böyle olsun istememiştim, o beni aldattığı için sinirlenmiştim ama ölmesini de istemiyordum" dedi.
Olayın ardından şüphelilerden Mehmet T. ve Ercan Z. tutuklanırken, Saliha T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Buluşmayı planlayan Hakan T. de dün polis ekiplerince Seyhan ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı. Hakan T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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