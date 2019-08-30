’19 yaşındaki Rus genç kız Türkiye tatili sırasında komaya girdi’

Rusya’nın başkenti Moskova’dan 19 yaşındaki genç kızın Türkiye tatili sırasında komaya girdiği ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Rus REN TV’nin aktardığına göre, Türkiye’ye tatile geldiği sırada 19 yaşındaki genç kız havuzda yüzücü maskesi ile yüzerken rahatsızlandı. Yanındaki annesi ise kızının iyi olmadığını hemen fark edemedi.

Genç kız daha sonra komada Rusya’ya getirildi. Tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

Genç kıza ne olduğu ise henüz belirtilmiyor.

Daha önce St. Petersburg'dan ailesiyle Türkiye'ye tatil için gelen 12 yaşındaki bir kız çocuğu, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramamıştı.