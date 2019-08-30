İzmir'de IŞİD operasyonu: 6 Suriyeli gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in Suriye'deki sözde komutanlarıyla iletişim halinde oldukları ve ortak hareket ettikleri belirlenen kişilere yönelik bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre, önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, IŞİD'i simgeleyen sözde bayraklar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.