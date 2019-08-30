İzmir'de IŞİD operasyonu: 6 Suriyeli gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda, IŞİD'i simgeleyen sözde bayraklar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda, IŞİD'i simgeleyen sözde bayraklar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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