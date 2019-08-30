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    The logo of German carmaker Volkswagen (VW) is pictured at the company's head quarters on November 22, 2016 in Wolfsburg, northern Germany.

    'Volkswagen Türkiye'de karar kılmak üzere'

    © AFP 2019 / Ronny Hartmann
    Türkiye
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    Alman otomobil devi Volkswagen’in Doğu Avrupa’da kurmayı planladığı fabrika konusunda Türkiye’nin favori ülke olduğu ve anlaşmanın önünde sadece ufak pürüzler kaldığı öne sürüldü.

    Volkswagen
    © AFP 2019 / Fred DUFOUR
    Pakdemirli'den 'Volkswagen' açıklaması
    DW'nin haberine göre, Alman otomotiv devi Volswagen'in (VW) Doğu Avrupa'da kurmak istediği yeni fabrikası için yer belirleme çalışmalarında sona gelindiği ve Türkiye'nin buna en yakın ülke olduğu iddia edildi.

    Habere göre, VW ile Türk yetkililer arasında yürütülen görüşmeleri takip eden ancak isminin açıklanmasını istemeyen iki kişi, konuyla ilgili olarak Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Buna göre Volkswagen Türkiye'ye bir milyar euro çapında yatırım yapmaya büyük ölçüde hazır.

    VW ile Türk makamları arasında sürdürülen görüşmelerde sadece bir noktanın açık olduğunu ifade eden kaynaklar, bunun da Türkiye'deki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili olduğunu belirtti. VW'nin bu konuda ne gibi bir talepte bulunduğunu dile getirmeyen kaynaklar, yerel otomobil üreticilerini mağdur etmeyecek bir çözüm üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi. 

    KONUYU ERDOĞAN'A GÖTÜRME PLANI 

    The logo of German carmaker Volkswagen (VW) is pictured at the company's head quarters on November 22, 2016 in Wolfsburg, northern Germany.
    © AFP 2019 / Ronny Hartmann
    Alman kamu yayıncılık kurumu ARD: Volkswagen, Ankara'dan istediği tavizleri aldı, yatırımı Türkiye'ye yapacak
    Türkiye'de geçerli olan ÖTV gereği, büyük hacimli motorlu araçların sahipleri oldukça yüksek bir vergiye tabi tutuluyor. Bu yüzden Türkiye'de yeni araç piyasasındaki otomobillerin yüzde 90'ından fazlası, 1,6 litre ve daha altındaki hacimli araçlardan oluşuyor.

    "Açıkta olan bir konu var, o da vergi sistemi" diyen kaynak, bu konuda yakın bir zamanda çözüm bulunamaz ise resmi makamlardan vergi sisteminde ileride değişiklik yapılacağına dair söz alınmasının da VW için yeterli olacağını dile getirdi. Bu önerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürülmesinin planlandığını aktaran kaynağa göre, fabrikanın yeri ile ilgili nihai kararın açıklanmasına çok az bir zaman kaldı.

    YENİ FABRİKA, VW, SKODA VE SEAT ÜRETECEK

    Volkswagen
    © AFP 2019 / Fred DUFOUR
    Volkswagen yeni fabrikayla ilgili nihai kararı henüz almadı
    Volkswagen'in Almanya'nın Wolfsburg kentindeki merkezi, ismini vermek istemeyen iki kaynağın bu açıklamaları hakkında yorum yapmmadı.

    Alman otomotiv devi VW'nin kuracağı yeni tesiste Volkswagen'in yanı sıra, holding bünyesindeki diğer markalardan Seat ve Skoda'nın da üretimi yapılacak. Söz konusu fabrika ile ilgili olarak VW'nin Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan'ı da düşündüğü belirtiliyor. Ancak geçtiğimiz ay ortaya atılan bazı iddialara göre Volkswagen yönetimi fabrikanın Türkiye'de, İzmir'de kurulmasına büyük ölçüde karar vermiş durumda.

    Etiketler:
    fabrika, Bulgaristan, Reuters, Türkiye, Volkswagen
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