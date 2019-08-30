Erdoğan: BM Genel Kurulu'nda Trump ile bir araya geleceğiz

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
* İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil.
* İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı.
* (Suriye'deki gelişmeler) BM Genel Kurulu'nda Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız.
* 20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı.
* F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)