Erdoğan'dan Su-57 mesajı: F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse başımızın çaresine bakacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan Su-57 savaş uçağı alınıp alınmayacağı konusunda, "Bakanlıklarımız muhataplarıyla görüşmeyi sürdürüyor. 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" dedi.

Ankara'da açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

* İdlib'le ilgili gelişmelerde 'Bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil.

* İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın (Rusya lideri Vladimir) Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı.

* (Suriye'deki gelişmeler) BM Genel Kurulu'nda Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız.

* 20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı.

* (Rusya'dan Su-57 alınıp alınmayacağı konusu) Bakanlıklarımız muhataplarıyla görüşmeyi sürdürüyor. 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Şartlar masaya yatırılarak ortak üretim kredi planlamalarına bakarak adımlarımızı atacağız.