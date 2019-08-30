14 yaşında evlendirildi, 19 yaşında katledildi: Katil kocaya iyi hal ve tahrik indirimi

Adana'da 5 yıl önce 4.5 aylık hamile eşini öldüren kocaya 'iyi hal ve haksız tahrik indirimi' uygulandı.

DHA'nın haberine göre olay merkez Seyhan ilçesinin Akkapı mahallesinde 11 Eylül 2014 günü meydana geldi.

İddiaya göre 14 yaşında evlenen, 15 yaşında Mısra isimli bir kız çocuğu sahibi olan 19 yaşındaki Burcu Çiftçi, eşi Mehmet Çiftçi ile kıskançlık yüzünden sürekli tartışıyordu. Bu nedenle Çiftçi sık sık baba evine gitmeye başladı.

Son olarak 4 aylık hamile olduğunu öğrenen kadın öldürülmeden 2 gün önce baba evinden yeniden kocasının yanına gitti. Ancak çift kıskançlık yüzünden yine tartıştı.

Kocası kızını ve eşini yanına alarak Akkapı mahallesinde bir mısır tarlasına giderek burada eşini sandalyeye oturtup göğsünden 3 el ateşle vurdu.

Tutuklanan Mehmet Çiftçi, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Mahkeme, 12 Mayıs 2015'te sanığı oy çokluğu ile 'hamile eşini öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Katil kocanın cezası 'haksız tahrik ve iyi hal'den dolayı 18 yıl 4 aya düşürüldü.

'ÖLEN KIZIMIN YAŞI KADAR BİLE CEZA ALMADI'

Damadına 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulanmasına tepki gösteren anne Songül Teber, "Haksız tahrik almak için aldatıldığı yalanını söyledi. Kararı temyize gittik. Ancak değişen bir şey olmadı. Biz tekrar temyize gönderdik. Hem kızımı hem de doğmamış torunumu öldüren o adamın idam edilmesi ya da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum. Ancak ölen kızımın yaşı kadar bile ceza almadı katil" diye konuştu.

Kızının evliliğinin yanlış olduğunu anlatan anne Teber, "Evlendiği günden beri kızımız şiddet görüyordu. 'Kafana sıkacağım' diye tehdit ediyordu. Bu yüzden kadın sığınma evine gitmiş, çok kez de bizim yanımıza gelmişti. Kıskançlık yüzünden kızımı planlayarak öldürdü. Utanmadan ölmüş kızıma iftira attı. Burcu melek gibi bir insandı. Tek hatası böyle bir insanı sevmekti. Haksız tahrikten yararlanmak için aldatma yalanını söyledi. İki can almış bu insanın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Cezaevinden çıkmasın" dedi.