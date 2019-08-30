Kayıt
15:47 30 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    14 yaşında evlendirildi, 19 yaşında katledildi: Katil kocaya iyi hal ve tahrik indirimi

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03

    Adana'da 5 yıl önce 4.5 aylık hamile eşini öldüren Mehmet Çiftçi'ye 'iyi hal ve haksız tahrik indirimi' uygulandı. Çiftçi'nin cezası 18 yıl 4 aya indirildi.

    Adana'da 5 yıl önce 4.5 aylık hamile eşini öldüren kocaya 'iyi hal ve haksız tahrik indirimi' uygulandı.

    Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un son görüntüleri ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum
    DHA'nın haberine göre olay merkez Seyhan ilçesinin Akkapı mahallesinde 11 Eylül 2014 günü meydana geldi.

    İddiaya göre 14 yaşında evlenen, 15 yaşında Mısra isimli bir kız çocuğu sahibi olan 19 yaşındaki Burcu Çiftçi, eşi Mehmet Çiftçi ile kıskançlık yüzünden sürekli tartışıyordu. Bu nedenle Çiftçi sık sık baba evine gitmeye başladı.

    Son olarak 4 aylık hamile olduğunu öğrenen kadın öldürülmeden 2 gün önce baba evinden yeniden kocasının yanına gitti. Ancak çift kıskançlık yüzünden yine tartıştı.

    Kocası kızını ve eşini yanına alarak Akkapı mahallesinde bir mısır tarlasına giderek burada eşini sandalyeye oturtup göğsünden 3 el ateşle vurdu.

    Tutuklanan Mehmet Çiftçi, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Mahkeme, 12 Mayıs 2015'te sanığı oy çokluğu ile 'hamile eşini öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Katil kocanın cezası 'haksız tahrik ve iyi hal'den dolayı 18 yıl 4 aya düşürüldü.

    'ÖLEN KIZIMIN YAŞI KADAR BİLE CEZA ALMADI'

    © DHA /
    Ayrılmak isteyen sevgilisini yakarak öldürdü, 'Yanlışlıkla oldu' diyerek tahliyesini istedi
    Damadına 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulanmasına tepki gösteren anne Songül Teber, "Haksız tahrik almak için aldatıldığı yalanını söyledi. Kararı temyize gittik. Ancak değişen bir şey olmadı. Biz tekrar temyize gönderdik. Hem kızımı hem de doğmamış torunumu öldüren o adamın idam edilmesi ya da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum. Ancak ölen kızımın yaşı kadar bile ceza almadı katil" diye konuştu.

    Kızının evliliğinin yanlış olduğunu anlatan anne Teber, "Evlendiği günden beri kızımız şiddet görüyordu. 'Kafana sıkacağım' diye tehdit ediyordu. Bu yüzden kadın sığınma evine gitmiş, çok kez de bizim yanımıza gelmişti. Kıskançlık yüzünden kızımı planlayarak öldürdü. Utanmadan ölmüş kızıma iftira attı. Burcu melek gibi bir insandı. Tek hatası böyle bir insanı sevmekti. Haksız tahrikten yararlanmak için aldatma yalanını söyledi. İki can almış bu insanın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Cezaevinden çıkmasın" dedi.

    İlgili konular:

    Esenyurt Belediyesi'nde kadın cinayeti
    Kızı doktorun evinde ölü bulunan anne: Ayşe'nin ölümü Şule Çet’in, Özgecan Aslan'ın ölümü gibi bir kadın cinayetidir
    Akşener'den Emine Bulut cinayeti paylaşımı: Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta
    CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının eşleri buluştu: 'Kadın cinayetlerini önlemek için zihniyet değişimi şart'
    Etiketler:
    Seyhan, Mahkeme, indirim, tahrik, Kadın cinayeti, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlardaki yangınların söndürülmesi için yaptığı 20 milyon euroluk yardım teklifine ilişkin, Brezilya'nın egemenliğinin 'herhangi bir karşılığı olmadığını, 20 trilyon doların bile kabul edilemez' olduğunu belirtti.
    Küle bürünen toprak: Amazon ormanlarındaki yangından görüntüler
    Karikatür
    ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la çatışmak istemiyoruz
    İnfografik
    Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet