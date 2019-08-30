Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Lafla tehdit olmaz, bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik olarak "Bu arkadaşlar ne söyleyeceklerse gelsinler söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler, döksünler ki belki biraz fayda edebilirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın öncülüğünde yürütülen yeni parti kurma çalışmalarına değinen Erdoğan, "Partimizden ayrılıp da şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bunlar bizim derdimiz değil, biz AK Parti olarak tarih yazar durumdayız. AK Parti hamdolsun ulusal olmaktan uluslararası olma statüsüne erişti" dedi.

Sözlerinin devamında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalara da değinen Erdoğan, "Bu arkadaşlar ne söyleyeceklerse gelsinler söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var" diye konuştu.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki göstererek şunları kaydetmişti:

“Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk."