Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Lafla tehdit olmaz, bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sözlerinin devamında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalara da değinen Erdoğan, "Bu arkadaşlar ne söyleyeceklerse gelsinler söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var" diye konuştu.
DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?
“Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk."
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