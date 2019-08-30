Fırat'ın doğusunda Türkiye ile ABD'den ikinci ortak helikopter uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Suriye’de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu TSK'ya ait iki helikopter ile gerçekleştirildi'' denildi.