Fırat'ın doğusunda Türkiye ile ABD'den ikinci ortak helikopter uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ikinci ortak helikopter uçuşuna ait görüntüler paylaştı.
Ortak uçuşun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki helikopterle yapıldığı bilgisi de verildi.
Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/G9HIOz7Zxh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2019
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