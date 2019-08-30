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    Enerji şirketleri Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda 13'üncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez Türkiye'den yola çıktı. Ralli için, Haliç Kongre Merkezi'nde sembolik başlama töreni düzenlendi.

    Mavi Koridor Rallisi Türkiye'den başladı

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda onüçüncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, bu yıl ilk kez Türkiye'den başladı. Haliç Kongre Merkezi'nden yola çıkan araçlar, bu yıl tamamlanması beklenen Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın bitiş noktası olan Almanya'nın Griefswald kentine ulaşacak.

    Enerji şirketleri Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda 13. kez düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez Türkiye'den yola çıktı.

    Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle birlikte yola çıkan araçlar, bu yıl tamamlanması beklenen Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın bitiş noktası olan Almanya'nın Griefswald kentine ulaşacak. 

    Türkiye'den Almanya'ya doğru yola çıkarak Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Belçika ve Avusturya güzergahını izleyecek olan ralli konvoyu, bu duraklarda doğal gazın motor yakıtı olarak kullanımının getirdiği faydalara dikkati çekecek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

    Etkinlik ve ralli,  ulaşım ve taşımacılıkta sıvılaştırılmış (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gazın (CNG) yakıt olarak kullanımının artırılmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 

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    Etiketler:
    LNG, Kuzey Akım 2, boru hattı, Doğalgaz, Türkiye, Rusya, Türk Akım, Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, Gazprom Export, Gazprom
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