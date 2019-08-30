Mavi Koridor Rallisi Türkiye'den başladı

Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda onüçüncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, bu yıl ilk kez Türkiye'den başladı. Haliç Kongre Merkezi'nden yola çıkan araçlar, bu yıl tamamlanması beklenen Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın bitiş noktası olan Almanya'nın Griefswald kentine ulaşacak.

Enerji şirketleri Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda 13. kez düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez Türkiye'den yola çıktı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle birlikte yola çıkan araçlar, bu yıl tamamlanması beklenen Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın bitiş noktası olan Almanya'nın Griefswald kentine ulaşacak.

Türkiye'den Almanya'ya doğru yola çıkarak Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Belçika ve Avusturya güzergahını izleyecek olan ralli konvoyu, bu duraklarda doğal gazın motor yakıtı olarak kullanımının getirdiği faydalara dikkati çekecek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Etkinlik ve ralli, ulaşım ve taşımacılıkta sıvılaştırılmış (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gazın (CNG) yakıt olarak kullanımının artırılmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.