İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla cemevlerinde lokma dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Muharrem ayı nedeniyle yaptığı açıklamada, Alevilerin acısını paylaştığını dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Muharrem ayı boyunca İstanbul’da bulunan 93 cemevinde oruçlarını açacak İstanbullulara muharrem lokması dağıtılacağını belirten İmamoğlu, "Tüm insanlığın kadim acıları anısına Fatma ana kuzusu, şehid-i deşt-i Kerbelâ Hz Hüseyin ve 72 masumun acısını hatırlayacağımız bu günlerde insanlığımız yunsun arınsın" dileğinde bulundu.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre İmamoğlu, açıklamasını Kağızmanlı Cemal Hoca’nın şu satırlarıyla tamamladı:
“Medine dağlarında susamla sümbül ağlar.
Dağlar inim iniler sular sarhoş sel ağlar.
Cümle kuşlar figanda vah dertli bülbül ağlar.
Viranede baykuşlar hû çeker yıl yıl ağlar.
Kerbelaya kulak ver sahra ağlar çöl ağlar.”
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