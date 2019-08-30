İBB Başkanı İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü: İşinin ehli olan CV bıraksın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde eylemlerini sürdürürken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da işçiler arasından seçilen 3 temsilciyle görüştü.

Kısa süren görüşmenin ardından işçi temsilcileri, kendilerine söylenenleri arkadaşlarına aktardı.

İmamoğlu'nun işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını belirterek, "İşinin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim" dediği belirtildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, işten çıkarılanlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB’deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır. 2500 civarı yapılan toplam alımdan, şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları, devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam etmektedir" demişti.