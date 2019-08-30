Birgün gazetesine 'Fuat Avni' davası

Birgün gazetesi yöneticilerine, 'Fuat Avni' adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımları haberleştirdikleri için İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Haberlerin 'FETÖ’nün algı operasyonuna katkı sunduğu' ileri sürüldü.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dönemin Birgün yöneticileri İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur ve Bülent Yılmaz’a dava açıldı. 'FETÖ’ye üye olmadan yardım etmek' suçlamasına delil olarak da 2014-2015 yıllarında 'birgun.net' sitesine girilen 'Fuat Avni' adlı Twitter hesabından atılan tweet’lerin haberleştirilmesi gösterildi.

İddianamede Aydın, İnce, Uğur ve Yılmaz’ın 'Herhangi bir FETÖ üyesi ile bağları olmadığı, ByLock kullanmadıkları, FETÖ bankalarıyla para alışverişlerinin olmadığı, bağlarının bulunmadığı tespit edildiği' belirtildi.

İddianamede, 'Şüphelilerin örgüt ile hiyerarşik bağlarının olmadığı, geçmişte örgüt aleyhine çok sayıda haber yaptıkları anlaşılmıştır. Toplanan deliller uyarınca kast unsurunun takdiri mahkemeye aittir' denildi.

İddianamede, gazetecilerin savcılıkta verdikleri ifadelere de yer aldı. 'Fuat Avni' hesabının o dönem kime ait olduğunun bilinmediğini dile getiren gazeteciler, 'Twitter fenomeni' ifadesinin övgü olmadığını, takipçi sayısı yüksek hesaplar için kullanıldığını söylediler.