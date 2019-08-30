RTİB'den 30 Ağustos mesajı: Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyoruz

Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) 30 Ağustos nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda "Tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz" dendi.

Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından yayınlanan kutlama mesajında "Malumları olduğu üzere, Büyük Taarruz, Ulusal Kurtuluş Savaşımız kapsamında işgalci güçlere son ve kesin darbenin vurulmasını sağlayarak Anadolu'dan kovulmaları için planlanmıştır" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu çerçevede söz konusu taarruz 26 Ağustos’ta Afyon'da başlamış ve 30 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zafer düşman askerlerinin Anadolu’dan atılmasını simgelemektedir.

Bu zaferin öncesini kısaca hatırlamak gerekirse, Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin aldığı yenilgi, 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması ve ardından emperyalist güçlerin Anadolu topraklarını paylaşım ve işgal girişimlerini akılda tutmak gerekmektedir.

Buna karşı Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı ise bilgi ve örgütlenme yeteneğini, cesareti, ulus bilincini, bir milletin top yekun giriştiği fedakarlığı, emperyalizme karşı bağımsızlık ve özgürlük arzusunu, milletin birlik ve beraberliğini sağlayan vizyon ve liderlik yeteneğini ifade etmektedir.

Bu büyük milletin fertleri olarak bizlere düşen görev Cumhuriyet değerlerinin önemini anlamak ve bunları yüceltmek, dayanışma içinde olmak, başta eğitim, kadın hakları ve ekonomi olmak üzere milletimizi ileri götürecek gayretlerimizi artırarak devam ettirmektir.

Bu duygu ve düşünceler içinde Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) olarak, tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz."