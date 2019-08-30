Kamyon devrildi, şeftali kasaları üzerinde taşınan işçilerden 4'ü hayatını kaybetti

Yaralanan iki kişi ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı dörde yükseldi. Kazada yaralanan 11 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ölenlerin kimlikleri ise belirlenmeye çalışıyor.
Mersin'de şeftali yüklü kamyonun kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 11 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ölenlerin kimlikleri ise belirlenmeye çalışıyor.
Yaralanan iki kişi ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı dörde yükseldi. Kazada yaralanan 11 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ölenlerin kimlikleri ise belirlenmeye çalışıyor.
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