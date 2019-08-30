Kamyon devrildi, şeftali kasaları üzerinde taşınan işçilerden 4'ü hayatını kaybetti

Mersin'de şeftali yüklü kamyonun kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 11 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ölenlerin kimlikleri ise belirlenmeye çalışıyor.

Kaza öğle saatlerinde, merkez Toroslar ilçesi Aslanköy yol ayrımında meydana geldi. Üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü 33 BKH 36 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması üzerine şarampole yuvarlandı. Kaza anında iki kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan iki kişi ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı dörde yükseldi. Kazada yaralanan 11 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ölenlerin kimlikleri ise belirlenmeye çalışıyor.