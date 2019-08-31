Bandırma'nın Orhaniye, Çepni ve Çarık mahallelerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokaklara bırakılan zehirli tavuk etlerini yiyen 40'a yakın sokak hayvanı telef oldu.

Yaşanan katliamın boyutunu gözler önüne seren vatandaşlar sokaklarda çaresizce can çekişen ve ağızlarından salyalar akan çok sayıda hayvanı görünce duruma tepki gösterdi.

Zehirlenerek telef olan hayvanlar arasında kendi köpeği de bulunan Veteriner Hekim Tolga Arslan duruma tepki göstererek, yapılan katliamı kınadı. Arslan, “Kim olduğu bilinmeyen kişiler zehirli tavuk parçaları atmışlar. Hangi mahalleye giderseniz gidin çok sayıda ölü kedi ve köpek var. Bunu yapanlar insan olamaz. Böyle bir vahşet, insanlık dışı bir muameledir. Kendi köpeğimiz de titreye titreye kendi gözlerimiz önünde öldü” dedi.

Sabah uyanınca yaşanan katliamı gören mahalle sakinleri de bu korkunç vahşete tepki göstererek konuyu adli mercilere bildirdi.

Zehirli tavuk etiyle kedi köpek katliamı: 40'a yakın hayvan öldü https://t.co/61tVnepKAL pic.twitter.com/PTRpfzwUQV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 30, 2019

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