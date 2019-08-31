Erdoğan: 2-3 hafta içinde kendi askerlerimizle güvenli bölgeyi oluşturmazsak varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde dış politikaya dair açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- İkinci Dünya Savaşı sonrası tercihimizi Batı konseptinden yana kullanarak yeni bir döneme girdik.
- NATO savunma konsepti bize önemli katkılarda bulundu. NATO hala bizim için en önemli savunma işbirliği.
- NATO üyeliğinden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok.
- suriye ve Irak'ta DEAŞ, YPG/PKK örgütlerinin ülkemizi tehdit ettiği dönemde kimsenin desteğini yanımızda bulamadık.
- Suriye'deki sorun DEAŞ değil, bir takım güçlerin paylaşım savaşıdır.
- Münbiç'te ortaya çıkan demografik yapıya ve güvenliğe yönelik kaygılar giderek artıyor.
- Askerlerimizin kontrolü dışında çözüme rıza göstermeyiz.
- Güvenli Bölge ile ilgili çok fazla zaman ve sabrımız yok.
- Bizim açımızdan S-400 ile Patriot arasında bir fark yoktur. Ancak Patriot sistemi bizim üzerimizde bir baskı aracı olarak kullanılırsa diğer sistemi tercih ederiz, nitekim öyle yaptık.
- Türkiye F-35'in parasını ödediği halde uçaklar teslim edilmiyor.
- Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse kendi harekat planımızı devreye sokacağız.
- Fırat'ın, Dicle'nin doğusunda kuzularımızı bunlara asla yedirtmeyeceğiz.
- Bir kez daha söylüyorum. Fırat'ın doğusunda, 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle güvenli bölgeyi oluşturmazsak varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün
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