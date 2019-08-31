19 yaşındaki Rus genç kızın komaya girdiği otelin çalışanları olayı anlattı

19 yaşındaki Rus genç kızın havuzda yüzerken komaya girdiği Alanya’daki su parkının çalışanları olayın ayrıntılarını verdi.

Rus Izvestiya gazetesinin aktardığına göre, su parkı çalışanlarından biri, “Kurtarıcılarımız, havuzda yüzen 19 yaşındaki Rus genç kızın sorun yaşadığını fark etti. Derhal ilk yardım sağladı ve ambulans çağırdı” dedi.

Genç kızın 8 gün boyunca doktorların gözetimi altında kaldıktan sonra Moskova’ya nakledildiği kaydedildi.

Su parkı yetkilileri, olayla ilgili video kayıtlarının olmadığını açıkladı.

Izvestiya’nın haberine göre, genç kızın ailesi, sosyal medyadaki paylaşımlarında, su parkı çalışanlarının tüm video kayıtlarını sildiğini iddia etti.

Daha önce St. Petersburg'dan ailesiyle Türkiye'ye tatil için gelen 12 yaşındaki bir kız çocuğu, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken kolunu pompa borusuna kaptırmış ve boğulma tehlikesi geçirmişti. Komaya giren çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.