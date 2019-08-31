İmamoğlu Batman'da: İBB seçimi için evlenmeyi erteleyen çiftin düğününde horon tepti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, 23 Haziran seçimi için evlenmeyi erteleyen Cihan ve Ceylan Yaşar’ın Batman’daki düğün törenine katıldı. Gelin ve damadı tebrik eden İmamoğlu, “Her şey çok güzel olacak” tezahüratıyla, horon ekibiyle birlikte sahneye davet edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Diyarbakır’da gün boyu ziyaretlerle devam eden Güneydoğu Anadolu turu, Batman’daki düğünle noktalandı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, 23 Haziran'da düzenlenen İBB seçimi için düğününü erteleyen Cihan ve Ceylan Yaşar’ın düğün törenine katıldı.

İmamoğlu çiftini salon kapısı önünde karşılayan yüzlerce davetli, misafirlerine yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu çifti, ilk olarak gelin ve damadı tebrik etti. Ardından İmamoğlu, “Her şey çok güzel olacak” tezahüratıyla horon ekibiyle birlikte sahneye davet edildi.

Horon performansıyla alkış alan İmamoğlu,davetliler ve gelin-damat ile birlikte halay çekti.

Düğünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı da okundu.

Çiftin nikahını Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir kıyarken, şahitliklerini İmamoğlu ile birlikte CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yaptı. Burada kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İki kardeşimin mutlu olacakları bir yuvanın kurulmasına şahitlik ettik. Öncelikle Allah mesut etsin sizleri. Mutluluklar diliyorum. Birbirinizi sevgiyle ve saygıyla beslemenizi diliyorum. Birbirinizi sevdiğiniz gibi, anne – babalarınıza da sevgiyi, saygıyı lütfen unutmayın. Aile birliğiniz, ömür boyu ilk günkü gibi heyecanla ve sevgiyle dolu olsun. İyi evlatlarınız olsun. Maneviyatı güçlü, geçmişini bilen, geleceğe umutla bakan evlatlarınız olsun. İyi eğitim alsınlar. Akıldan, bilimden yana evlatlar olursa, onlar gerçekten sağlıklı bireyler olacaktır. Yolunuz açık olsun."

İmamoğlu, 23 Haziran'daki düğününü 'Ekrem Başkan'a haksızlık yapılırken ben düğün yapamam' diyerek iptal eden Cihan Yaşar'ın düğününe katıldı. Horon tepti, halay çektihttps://t.co/Kby5MEESc3 pic.twitter.com/bv38F0eZed — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 31, 2019

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'ONA HAKSIZLIK YAPILIRKEN DÜĞÜN YAPAMAM'

Geçen 7 Mayıs'ta Sözcü'ye konuşan Cihan Yaşar, şunları söylemişti:

“Ben aslen Batmanlıyım ama uzun süredir İstanbul'da ikamet ediyorum. Nişanlım Ceylan Yaşar ile düğün tarihimizi 23 Haziran olarak belirlemiştik. Batman'da yapacağımız düğün için birçok hazırlığımızı da o tarihe göre yapmıştık. İptal edilen seçimin yeni tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. Ben de aileme ve nişanlıma ‘Ekrem başkanımıza haksızlık yapılıyor. düğünümü ne olursa olsun erteleyeceğim. Ona haksızlık yapılırken düğün yapamam. Hem oyumu kullanacağım hem de Ekrem Başkanımızın kazanması için çalışacağım’ dedim. Benim bu kararımı nişanlım ve ailelerimiz de destekledi. Her şey çok güzel olacak Ekrem abi diyorum. Seçim sürecinde binlerce akrabam ile gece gündüz çalışacağız ve başaracağız."