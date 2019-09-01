İznik'te hortum çıktı

Köylülerin cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri doğa üstü olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bugüne dek hiç görmedikleri bir olayla karşı karşıya kalan köylüler, "İznik'te hortum nedir bilmezdik. Onu da gördük" dedi.
© İHA / MEVLÜT BAYRAKTAR
Dün öğle saatlerinde köy kahvehanesinde oturan vatandaşlar, aniden beliren hortum karşısında hemen cep telefonu kamerasıyla kayda girdiler. O anları kaydeden köylüler, metrelerce yüksekliğindeki toz bulutu halindeki hortumu izlediler. Meydana gelen hortumun herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.
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