Gül: Yargı reformu yol haritası olacak

Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yeni adli yılın 'temel ajandası ve yol haritası' niteliğinde olacağını söyledi. Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle millete taahhüt ettikleri hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceklerini ifade etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Gül, yarın başlayacak 2019-2020 adli yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, adalet teşkilatı için yeni bir çalışma döneminin başlayacağını, hak ve adalet mefkuresine inanmış bütün hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet personelinin bu başlangıcın heyecanını taşıdığını belirtti.
Türk yargısının, hiçbir hukuk devletinde eşi benzeri görülmemiş çok ciddi sınamalardan geçtiğini, yine de hukuk dışı saldırılara boyun eğmeden, başta FETÖ olmak üzere, bütün ihanet şebekelerine karşı hukuk ve adalet zemininde mücadeleden asla vazgeçmediğini vurgulayan Gül, Türk yargısının, teröre karşı mücadeleyi aynı zamanda bir hak ve özgürlük mücadelesi bildiğini, toplumun yararlarını korumayı, bireyin haklarını korumaktan ayrı görmediğini ifade etti.
"Yeni adli yıl, adalet teşkilatımız için reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır. Bu noktada, 30 Mayıs 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır. Özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Strateji Belgesi'yle demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi açıkça ortaya koymuş bulunuyoruz. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' prensibiyle hazırladığımız bu belgede yer alan temel amaçlar doğrultusunda, milletimize taahhüt ettiğimiz hedef ve faaliyetleri, ilgili tüm kurumların aktif katılımıyla demokratik ve çoğulcu bir zeminde birer birer hayata geçireceğiz. Bu reform belgesinin kararlılıkla uygulanması, güncel sorunların çözümüne katkı sunacağı gibi, yargısal işleyişimizin ve hukuk sistemimizin istikbaldeki yerini ve standartlarını da güçlendirecektir. Hangi reformu, hangi düzenlemeyi yaparsak yapalım, adalet hizmetlerinde çıtayı yükseltecek olan hiç şüphesiz uygulamalardır, mahkemelerden çıkan kararlardır."
'ADLİYENİN KAPISI ADALETE AÇILAN KAPIDIR'
Herkesin adil yargılanma hakkı bulunduğuna işaret eden Gül, mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlık temelinde, adaletle işlediğine dair vatandaşların inancını ayakta tutmak ve kuvvetlendirmenin adalet teşkilatının temel ödevi olduğunun altını çizdi.
Bakan Gül, "Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.
Adalet teşkilatı olarak, toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşların hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmediklerini, hissetmeyeceklerini belirten Gül, şunları kaydetti:
"Bu vesileyle lekelenmeme hakkının korunmasına, adil kararların makul sürede verilmesine hizmet eden 'yargıda hedef süre' uygulamasının yerleşmesine, arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarının geliştirilmesine, bilirkişilik müessesesinin etkinleştirilmesine ve elektronik tebligat gibi yenilikçi uygulamalarımızın benimsenmesine yönelik irademizi sahiplenen bütün uygulamacılarımıza teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğüne ödünsüz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın ve bütün yargı teşkilatımızın yeni adli yılını kutluyorum. 2019-2020 Adli Yılı, ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)