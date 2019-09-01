İBB, gece metrosu rakamlarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro ulaşımının haftanın iki günü 24 saat olmasının ardından ilk haftanın bilgilerini paylaştı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullular 24 saat ulaşımı sevdi. 6 hatta yapılan 24 saat metro seferlerinden Cuma gecesi 13288, Cumartesi ise 22362 vatandaşımız yararlandı” ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 6 metro hattıyla 24 İETT hattında 24 saat ulaşım başlayacağını duyurmuştu.
Gece ulaşımı saat 00.30-5.30 arasında yapılıyor.
İstanbullular 24 saat ulaşımı sevdi. 6 hatta yapılan 24 saat metro seferlerinden Cuma gecesi 13288, Cumartesi ise 22362 vatandaşımız yararlandı. pic.twitter.com/rNqSH8rWJq— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) 1 сентября 2019 г.
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