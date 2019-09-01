300 bin metrekare AOÇ arazisi 'yeniden' kiralanıyor

Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü'ne ait 300 bin metrekare arazinin açık artırmayla kiralanma ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Aynı alan için 24 Nisan 2019'da ilana çıkıldığını hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Ne oldu da, 6 Mayıs 2019'da ihalesi yapılan AOÇ alanlarının 300 bin metrekaresi yeniden kiralama ihalesine çıkartılıyor?" diye sordu.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisini özel sektöre kiralamak için yeni bir girişim başlatıldı. Atatürk Orman Çiftliği alanlarının ihaleye çıkarılmasına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptığı açıklamada, "Satış ve kiralama yöntemi ile Atatürk Orman Çiftliği alanları talan ediliyor. AOÇ toprakları iyi yönetilmiyor" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, AOÇ Genel Müdürlüğü’ne ait Etimesgut Bahçekapı mahallesinde bulunan 300 bin 492 metrekarelik arazilerin açık arttırmayla kiralama ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. AOÇ arazilerinin açık arttırmayla kiralanma ihalesi 17 Eylül 2019 tarihinde yapılacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan 300 bin metrekarelik alanın 24 Nisan 2019'da Susuz’daki 657 bin metrekarelik araziyle birlikte yayımlandığını, ihalenin de 6 Mayıs’ta yapıldığını hatırlatan Candan şunları söyledi:

"İhaleyi Çatkaya Emlak’ın aldığını duymuş ve bu konuda resmi yazı ile hem AOÇ’den hem de Tarım Orman Bakanlığı’ndan kimlerin kaç liraya aldığına dair bilgi istemiştik. Hatta ihalenin yapılmasından kısa bir süre sonra resmi gazetede AOÇ tarafından Çatkaya Emlak ihale yasaklı ilan edilmişti. Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü bu ihaleye ilişkin, bilgi edinme yazımıza ticari sır gerekçesiyle bilgi vermedi ve bizde yargıya taşımıştık. Şimdi ne oldu da, 6 Mayıs 2019’da ihalesi yapılan AOÇ alanlarının 300 bin metrekaresi yeniden kiralama ihalesine çıkartılıyor. Bunun arkasında dönen ihale oyunlarının kamuoyuna açıklanması gerekiyor.24 Nisan’da birlikte ihale edilen Susuz’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği’nin 657 bin metrekarelik ihalesini kim aldı? Neden ihaleler ayrıldı? Neden ikinci kez ihaleye çıkıyor? AOÇ alanları üzerinde kimler ne pazarlıklar yapıyor? Bunu da takip edeceğiz.”

'ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI'

AOÇ arazilerinin metrekare alanının yıllık kirasının kuruş olduğunu belirten Candan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun şekilde yönetilmeyen Atatürk Orman Çiftliği arazileri için araştırma komisyonu kurulmalıdır. AOÇ müdürü asli görevini yapmıyor ve talana ortak oluyor. Asli görevleri arasında yer alan tarımsal üretimin bir nevi özelleştirilmesi anlamına gelen bu kiralama yöntemi de yeni yapılaşmaların önünü açacak bir süreci tarifliyor. Bugüne kadar yaptığı işlerle tartışmalı ve güvensiz bir süreç yaratan Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü derhal istifa etmelidir."

Candan yaklaşık 1 milyon metrekarelik tarımsal arazi alanının kiralama yöntemiyle ihale edilmesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi kamucu bir bakış açısıyla AOÇ alanına sahip çıkmalıdır. Belediye, ekonomik krizle birlikte sağlıklı gıdaya erişimin zor olduğu şu günlerde AOÇ’de kentsel tarım ve halk için üretimin Atatürk’ün şartlı bağışına uygun olarak hayata geçirilmesine öncülük etmelidir. AOÇ arazisinin özelleştirilmesine izin verilmemelidir” çağrısında bulunmuştu.