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19:42 01 Eylül 2019
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    Mişel Avn - Michel Aoun

    Dışişleri Bakanlığı'ndan, Lübnan Cumhurbaşkanı'na 'Osmanlı' tepkisi

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Türkiye
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    Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki açıklamasını kınadı.

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    © DHA /
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    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(Avn'ın) Osmanlı dönemine ilişkin temelsiz ve önyargılı atıfları ve Osmanlı İmparatorluğu'nu Lübnan'da devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesini en şiddetli biçimde kınıyor ve külliyen reddediyoruz" denildi.

    Söz konusu ifadelerin, 'iki ülke arasındaki dostane ilişkilerle bağdaşmayan, son derece talihsiz ve sorumsuz bir nitelik taşıdığı' belirtildi.

    'ŞUURSUZ YAKLAŞIM'

    © Fotoğraf : Twitter / ekrem_imamoglu
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    Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi; "Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde 'devlet terörü' yoktur. İddia edildiğinin aksine, Osmanlı dönemi, Ortadoğu'da uzun bir istikrar dönemi olmuştur. Bu dönem, farklı din ve dilden toplumların barış içinde bir arada yaşadığı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşı'nı takiben Sykes-Picot temelinde nüfuz alanlarına bölünen bölge, bir daha barış yüzü görmemiştir. Bugün de istikrarsızlık kaynağı olan sorunların tohumları o dönemde atılmıştır. Cumhurbaşkanı Avn'ın hezeyanla tarihi çarpıtarak bugünkü her türlü musibetin kaynağı olan sömürgecilik döneminde olup bitenleri yok sayması ve bunların sorumluluğunu Osmanlı idaresine yüklemeye kalkışması, müstemleke hayranlığının trajik bir tezahürüdür. Bu şuursuz yaklaşımın objektif tarih anlayışında ve bölge halklarının vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."

    NE DEMİŞTİ?

    Roksan Kunter
    © Fotoğraf : Instagram
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    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlıların özellikle 1. Dünya Savaşı yıllarında Lübnanlılara uyguladığı devlet terörünün, kıtlık ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandığını, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte ülke tarihinde yeni bir döneme geçildiğini" öne sürmüştü.

    Etiketler:
    Osmanlı İmparatorluğu, devlet terörü, kınama, Tepki, Dışişleri Bakanlığı, Mişel Avn, Lübnan, Türkiye
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