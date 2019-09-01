Haliç Köprüsü altında su borusu patladı, yol sular altında kaldı

Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan Eminönü istikametindeki yolda şebeke suyuna ait su borusu patladı. Yol sular altında kaldı. Eminönü yönü araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri göle dönen yolda çalışmalara başladı.
Haliç Köprüsü altındaki yolda şebeke suyuna ait su borusunun patlaması sonucu araba geçişleri durduruldu.
Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan Eminönü istikametindeki yolda şebeke suyuna ait su borusu patladı. Yol sular altında kaldı. Eminönü yönü araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri göle dönen yolda çalışmalara başladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)