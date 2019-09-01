Fatih Portakal'dan Burhan Kuzu'ya 'doğalgaz zammı' tepkisi

Doğalgaz zamlarını hükümetin yapmadığını iddia eden Burhan Kuzu'ya Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Fatih Portakal, "Bir emekli olup kenara çekilseniz ne güzel olur" dedi.

Doğalgaza bir ayda yapılan ikinci zamla birlikte toplamda yüzde 30 fiyat artışı yaşanırken, AK Partili Burhan Kuzu, zammın hükümet tarafından yapılmadığını iddia etti.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "Türkiye, iç ve dış tehditlerin yanı sıra ekonomik tehditlerle de karşı karşıya. Doğalgaz zammını yapan hükümet değil, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi yani BOTAŞ’tır. AK Parti olarak, Türkiye’nin en ücra köşesine doğalgaz getirerek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık" dedi.

Gazeteci Fatih Portakal da Kuzu'nun paylaşımına tepki göstererek "Bir emekli olup kenara çekilseniz ne güzel olur. Paylaşımlarınızdan kitap bile yaparsınız. Nasıl olur?" yanıtını verdi.

Bir emekli olup kenara çekilseniz ne güzel olur. Paylaşımlarınızdan kitap bile yaparsınız. Nasıl olur? — fatih portakal (@fatihportakal) September 1, 2019

​Fatih Portakal, daha sonra Kuzu tarafından yapılan 'Emekli olursam beni çok ararsınız' paylaşımına da cevap verdi.