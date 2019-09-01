Fatih Portakal'dan Burhan Kuzu'ya 'doğalgaz zammı' tepkisi

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "Türkiye, iç ve dış tehditlerin yanı sıra ekonomik tehditlerle de karşı karşıya. Doğalgaz zammını yapan hükümet değil, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi yani BOTAŞ’tır. AK Parti olarak, Türkiye’nin en ücra köşesine doğalgaz getirerek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık" dedi.
Gazeteci Fatih Portakal da Kuzu'nun paylaşımına tepki göstererek "Bir emekli olup kenara çekilseniz ne güzel olur. Paylaşımlarınızdan kitap bile yaparsınız. Nasıl olur?" yanıtını verdi.
Bir emekli olup kenara çekilseniz ne güzel olur. Paylaşımlarınızdan kitap bile yaparsınız. Nasıl olur?— fatih portakal (@fatihportakal) September 1, 2019
Fatih Portakal, daha sonra Kuzu tarafından yapılan 'Emekli olursam beni çok ararsınız' paylaşımına da cevap verdi.
Yok sayin hocam abartmayın. Siz, olarak nitelendirdiğiniz bizler de fena insanlar değilizdir. Hatta tanısanız seversiniz de. https://t.co/MhJMVMd2Gn— fatih portakal (@fatihportakal) September 1, 2019
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