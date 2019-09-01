Rasim Ozan Kütahyalı yerine Ümit Karan geliyor

Eski futbolcu Ümit Karan, Beyaz TV ile anlaştı. Karan, Rasim Ozan Kütahyalı yerine getirildi.

Beyaz Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı’nın yerine eski futbolcu Ümit Karan geldi.

Beyaz Futbol, yeni sezona Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener’in yanı sıra Rasim Ozan Kütahyalı ile başlamıştı. Ama Kütahyalı’ya gelen tepkiler artınca Beyaz TV yönetimi Kütahyalı ile yollarını ayırdı.

Galatasaray’ın eski oyuncusu Ümit Karan'ın, Beyaz Futbol programında yer alacak yeni isim olduğu açıklandı.

​Beyaz Futbol'a katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Karan, "Makendonya'da güzel bir süre geçirdim. Güzel de ayrıldık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Buradayız" dedi.

42 yaşındaki Karan, teknik direktör olarak Makendonya Ligi'ndeki FC Shkupi takımında çalışıyordu.