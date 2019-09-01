Rasim Ozan Kütahyalı yerine Ümit Karan geliyor

Beyaz Futbol, yeni sezona Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener’in yanı sıra Rasim Ozan Kütahyalı ile başlamıştı. Ama Kütahyalı’ya gelen tepkiler artınca Beyaz TV yönetimi Kütahyalı ile yollarını ayırdı.
Galatasaray’ın eski oyuncusu Ümit Karan'ın, Beyaz Futbol programında yer alacak yeni isim olduğu açıklandı.
Ümit Karan Beyaz Futbol'da #sinanengin #ertemsener #beyazfutboltransferi #ümitkaran #abdülkerimdurmaz #ahmetçakar pic.twitter.com/pSYauFMmuZ— Beyaz Futbol (@beyazfutbol) September 1, 2019
Beyaz Futbol'a katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Karan, "Makendonya'da güzel bir süre geçirdim. Güzel de ayrıldık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Buradayız" dedi.
42 yaşındaki Karan, teknik direktör olarak Makendonya Ligi'ndeki FC Shkupi takımında çalışıyordu.
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