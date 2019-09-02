Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: YAŞ'taki son durum, vesayetçi yapılardan arındırılmış bir Türkiye'ye işaret ediyor

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, gerçekleşen son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında alınan kararlarla ilgili olarak "YAŞ’taki son durum vesayetçi yapılardan arındırılmış bir Türkiye'ye işaret eder" dedi ve TSK'ya 'FETÖ veya benzeri yapıların sızmamasına yönelik gerekli tedbirlerin alındığını' söyledi.

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, 'TSK’da bir tane bile FETÖ’cü kalmayacak' başlıklı bugünkü yazısında , gerçekleşen son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ve devamında görevlerinden istifa eden komutanlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'İSTİFALAR İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARA MALZEME VERİR'

Orakoğlu, son YAŞ ararlarının ardından TSK'nın İdlib'den sorumlu komutan ve komutan yardımcısının istifasıyla ilgili olarak "Türkiye’nin dikkatini İdlip’e Fırat’ın doğusuna, Akdeniz’e yönelttiği bir konjonktürde İdlip’e atanan komutanın istifa etmesi Türkiye aleyhine şaibe yaratmak isteyen iç ve dış düşmanlara sadece malzeme verir" ifadelerini kullandı.

Son toplantıyla birlikte YAŞ içerisinde 'sivil-asker dengesinin siviller lehine bozulduğu' tartışmalarına da değinen Orakoğlu, söz konusu iddiaları yalanladı ve TSK içerisinde 'FETÖ ve benzeri yapıların sızmasına yönelik tedbir alındığını' söyledi.

'TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASINA ORDU İÇİNDE DESTEK TAM'

Orakoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde: