Akit yazarından FETÖ çıkışı: Bir bakmışsın camide 'Niye Atatürk ismi geçmedi' diyor, bir bakmışsın LGBT eylemlerinde boy gösteriyor

Akit yazarı Hacı Yakışıklı, bugünkü yazısında FETÖ'nün muhalefet alanlarında etkin olduğunu öne sürdü ve "FETÖ 'boş bulduğu her yere' sızmaya devam ediyor. Bir bakmışsınız caminin birine giriyor; “Niye hutbede Atatürk ismi geçmedi” diyerek namaz kılan cemaati birbirine düşürüyor. Bir bakmışsın camiden çıkıp pat diye LGBT'lilerin eylemlerinde kafalarına başörtü takarak boy gösteriyorlar" dedi.

Akit yazarı Hacı Yakışıklı, 'Kayyımlar, KHK’lılar, EYT’liler, Suriyeliler' başlıklı bugünkü yazısında Türkiye’de geçen seneye Kanun Hükmünde Kararname ile işten çıkarılanlar, EYT’liler yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar gibi 'aosyal medya gruplarının' olmadığını, bu tür gruplaşmaların 'FETÖ örgütlenmesi' tarafından organize edildiğini öne sürdü:

"FETÖ gibi örgütler ortaya çıkan boşluğa ve taleplere 'EYT'liler' diye isim vererek herkesi 'tek çatı' altında toplamaya çalışıyor. Bu da 'olağan' diyelim, insanların 'tek yumruk' hareket ederek haklarını istemesi daha etkili olur. Peki, olağandışı olan nedir? 'Tek çatı' halinde toplanan EYT’liler üzerinden kendi emellerini araya sıkıştıran FETÖ herkesi çatır çatır kullanıyor, çoğu kişi de bunun farkına varamıyor. Tıpkı siyonizme çalışıp bunun farkında olmayanlar gibi."

Yakışıklı ayrıca, FETÖ'nün Diyanet'in 'Atatürk'süz hutbesine' verilen tepkinin de organizatörü olduğunu söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ 'boş bulduğu her yere' sızmaya devam ediyor. Bir bakmışsınız caminin birine giriyor; 'Niye hutbede Atatürk ismi geçmedi' diyerek namaz kılan cemaati birbirine düşürüyor. Bir bakmışsın camiden çıkıp pat diye Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel yani LGBT’lilerin eylemlerinde kafalarına başörtü takarak boy gösteriyorlar. Bunların 'İslam ehli' olması mümkün mü?

Dikkat ederseniz KHK’lı, EYT’li derken iş LGBT’liye kadar geldi. FETÖ’nün son sızma taktiği bu! FETÖ Amerika’nın ileri karakoludur. Bu karakol ülkemizde tamamen yıkılınca dünyada da yıkılması daha kolay olacaktır."