Cem Küçük'ten Diyanet'e 'Atatürk'süz hutbe' mesajı: Zaten dindarlar genel olarak ürkek yapıdadır, siz böyle olmayın

Türkiye yazarı Cem Küçük, 'Atamızı yok sayan Diyanet mi, yoksa HDP'li belediyeler mi?' başlıklı bugünkü yazısında , Diyanet'in tartışma yaratan 'Atatürk'süz hutbesine' değindi.

Söz konusu hutbeyi savunan Küçük, Diyanet'in bu tartışma üzerinden 'hedef alındığını' öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

"Hedeflerinde Diyanet var. Diyanet'in belki eleştirilecek birçok yönü vardır ama dertleri o değil ki. Niye Atamızı anmadın, adını zikretmedin noktasındalar. Madem Atatürk'ü anmak bu kadar önemli, onlar için kıymetli, o zaman soralım: Kongrelerinde İstiklal Marşı okumayan, Türk bayrağı asmayan HDP'ye iki çift lafınız var mı?"

Küçük ayrıca, Diyanet'in de kendisine yöneltilen eleştirilere karşı 'pısırık olmaması gerektiğini' söyledi.

'EN İYİ SAVUNMANIN HÜCUM OLDUĞUNU UNUTMAYIN'

Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bu arada bir not da Diyanet yönetimine: Bakın size 17-25'ten beri saldırıyorlar. Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı'nın FETÖ konusunda verdiği sınav berbattı. Şimdi de Atatürk'ü bahane edip saldırıyorlar. Savunmada kaldığınız sürece size daha çok saldıracaklardır. En iyi savunmanın hücum olduğunu unutmayın. Sinerek, korkarak, pısırıklaşarak sonuç alınmaz. Zaten muhafazakâr/dindarlar genel olarak ürkek yapıdadır. Siz böyle olmayın. Müslüman iyi, merhametli, sakin ama yeri geldiğinde ne kadar cesur olduğunu da göstermelidir. O yüzden size itiraz oldu mu, cevap vermesini bilin."