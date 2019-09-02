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11:28 02 Eylül 2019
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    Feyzioğlu adli yıl açılışında: Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, bugün bunun için buradayız

    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, işte biz bugün bunun için buradayız" ifadelerini kulland.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan'dan adli yıl mesajı: Adalet teşkilatımız hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur
    Feyzioğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

    - Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, işte biz bugün bunun için buradayız.

    - Bugün buradayız çünkü vatandaşımızın bizden beklentisi var. 

    - Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, Barolar Birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır.

    - Hukuk alanında mesleğe giriş sınavı getirilmelidir, bilgiyi ölçen zor bir sınav olmalıdır.

    - Koruyucu avukatlık hizmetlerini geliştirmeliyiz. 

    - Talep eden işçiye avukat verilmesini teklif ediyoruz.

    - Yargı Reformu Strateji Belgesi doğru bir belgedir. Meclisten beklenti, yargı reformunu çıkarmasıdır.

    - Ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimi ile iç savaşa sürüklenmek istenmiştir. Milletçe tek yumruk olarak bunu önledik. Bir daha böyle bir felaketle karşılaşmamak için demokratik kurumlarımızı ve hukuk devletinin taşıyıcı sütunlarını güçlendirmek zorundayız. 

    © Fotoğraf : Twitter
    Ankara Barosu, adli yıl açılışını adliyede yapacak
    - Tartışmaya açmak istediğimiz önerimiz şudur: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin yarısını TBMM’nin örneğin 3/5 gibi nitelikli bir oyla, dolayısıyla yüksek bir uzlaşmayla belirlemesi. Bu durumda uzlaşma kaçınılmaz olarak liyakat temelli olacaktır. Kalan üyelerin de Yargıtay ve Danıştay genel kurullarında yine nitelikli oyla belirlenmesi. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’na da aynı şekilde belli sayıda üye seçme yetkisi verilmesi. Elbette önerimizi tüm yönleriyle tartışmaya hazırız. Çünkü Türkiye’nin ortak akla konuşarak ve tartışarak ulaşabileceğini biliyoruz.  

    - HSK'nın yapısı kuvvetler ayrılığını sağlamalı.

    - Çıkış yolumuz, Anayasamızın 2. maddesinde tanımlanan Cumhuriyetin kuruluş felsefesine sımsıkı sarılmaktır.

    - Türkiye’nin hukuk devletini ve demokrasiyi eksiksiz inşa edeceğine dair inancımız sonsuzdur.

    YARGITAY BAŞKANI CİRİT: AÇILIŞLAR TÜM TARAFLARIN KATILIMIYLA YAPILMALI

    Feyzioğlu'nun konuşmasının ardından konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, yargıda bağımsızlık vurgusu yaparak şunları söyledi:

    - Hukuk ihtiyacı, insanlık tarihi kadar eski olup düzen fikrine dayanır. Bir hukuk düzeni kurmak, en basit ifadeyle güçlülerin zayıfları istismar etmesine mani olmaktır. Hukuk sistemi, hakların normatif düzeyde korunması ile oluşturulur. Bu sebeple en gelişmiş hukuk sistemi, hakları en çok koruyandır.

    - Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır.

    - Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir.

    - Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte, parlamenter sistemden farklı bir kuvvetler ayrılığı da gündeme gelmiştir. Yargının tarafsızlık özelliği güçlendirilerek, yargının denge ve denetleme görevi kuvvetlendirilmiştir.

    - Öte yandan küresel olarak, çeşitli güç odakları tarafından Türk yargısına yönelik olumsuz algı oluşturma çabaları sistematik bir şekilde sürdürülmektedir. Dünya Ekonomik Forumunun 2018 yılı Küresel Rekabetçilik Raporunda Türkiye’deki yargı bağımsızlığı 111’inci sırada gösterilmiş, bu konu yazılı ve görsel basında yer almıştı.

    - Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, Anayasanın yargı mensuplarına bir lütfu değil, halkın güvenine layık olunarak kazanılacak bir konumdur. Bu güven, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığın en önemli teminatıdır. Daha açık bir anlatımla, toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz. 

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