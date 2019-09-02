PISA direktöründen Türkiye değerlendirmesi: Yoksul çocuğun şansı kısıtlı, sınav baskısı çok, iyi okul sayısı az

Türkiye'deki eğitim sistemini değerlendiren Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher, yoksul çocuğun şansının çok kısıtlı olduğunu söyledi. Schleicher, "Sınav baskısı çok ağır. Bunun nedeni de iyi okulların sayısı çok az. Türkiye’nin 'en yakın okul her zaman en iyi okuldur' anlayışını gerçekleştirmesi lazım. Uzun vadede de iyi okul sayısının artması lazım" dedi.
Schleicher, "Bütün çocuklar aynı standartlar için yarışıyor, bu iyi ama yoksul aileden gelen bir çocuğun şansı çok kısıtlı. Bu durum çok ciddi bir sorun. Dünyada eğitimde hakkaniyet için çözüm arayışları var. Örneğin Vietnam’da en iyi öğretmenler, en zorlu okullarda ders veriyor" ifadesini kullandı.
PISA direktörü, Türkiye'deki anne ve babalara, "Gelecekteki dünya çocuklarınızdan ne bekliyor? Bu sorunun cevabını bulmalısınız. Yarının dünyasını görmek gerek. Sadece üniversitelere odaklanıyor ve başka bir şey görmüyoruz. Çocukların kendi pusulalarını, kendi yollarını bulması gerek. Eğitim bunu sağlamalı. Hayatta başarı için güçlü bir öğrenme isteği ve bilgileri kullanacak beceriler olması gerek" diye seslendi.
Göçmen çocukların eğitim sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan eğitim direktörü, "Ne kadar çok göçmen öğrenciniz olursa eğitim sisteminiz düşer' söylentileri gereksiz. Bilimsel olarak bu düşünceyi doğrulayan bir bulguya rastlamadım. Elbette birçok göçmen öğrenci var ve performansları düşük olabiliyor. Ama onlara biraz zaman tanımak gerek. Böylelikle performanslarını çok daha iyileştireceklerini hatta yerel öğrencilerden daha başarılı olacaklarını göreceksiniz” diye konuştu.
Türkiye'de yoksul çocuğun şansının çok kısıtlı olduğunu söyleyen Schleicher, dar bir bakış açısı olduğunu belirterek, "Sınav baskısı çok ağır. Bunun nedeni de iyi okulların sayısı çok az. Türkiye’nin 'en yakın okul her zaman en iyi okuldur' anlayışını gerçekleştirmesi lazım. Uzun vadede de iyi okul sayısının artması lazım" değerlendirmelerinde bulundu.
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