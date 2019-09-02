Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye öğretmenler kupası ve öğretmen konserleri düzenleyeceğiz

Bakan Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı'nın başlangıcı dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayında, okullarda ders başı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene seslendi.
Öğretmenler odasında geçirilen zamanın kendileri için önemine işaret eden Selçuk, "Bu yüzden daha rahat edebilecekleri, keyifli ve üretken vakit geçirebilecekleri, bireysel ihtiyaçlarına da uyumlu bir oda tasarlayalım istedik. Pek çok öğretmenimizin de görüşünü aldık. İmkanlarımızın elverdiği ölçüde tüm öğretmen odalarının benzer şekilde tasarlanacağı bilgisini de vermek isterim" diye konuştu.
'SİZLERİ DİNLEMEK BANA YENİ UFUKLAR AÇIYOR'
Öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşünden diksiyona, müze eğitiminden dramaya kadar pek çok alanda eğitim seçenekleri sunduklarını hatırlatan Selçuk, bunlara katılımın beklenenin çok üzerinde olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.
Yaz döneminde drama, yazılım geliştirme uzmanlığı, akıl ve zeka oyunları, okul yöneticiliği, masal anlatıcılığı gibi pek çok mesleki gelişim sertifika programına binlerce öğretmenin katılım sağladığını vurgulayan Selçuk, bundan sonraki süreçte de halk oyunları, müzik, ritim, yapay zeka gibi mesleki gelişim programlarının artırılarak sunulacağını belirtti.
'MESLEK GELİŞİM PROGRAMLARI MERKEZİ VE MAHALLİ OLARAK ARTIRILACAK'
"Yakında duyurularını yapacağımız Türkiye öğretmenler kupası ve öğretmen konserleri bu çalışmanın bir parçası. Mesleki gelişim programlarını merkezi ve mahalli olarak arttıracağız. Çünkü başvurup eğitime katılma hakkı alamayan öğretmenlerimiz beklenti içinde. Eğitimleri olabildiğince okul dışına taşımaya da devam edeceğiz. İnanılmaz sayıda çok talep var. Örneğin zeka oyunları eğitimini 350 kişiyle pilot olarak açtık, 27 bin başvuru oldu. Öğretmenlerimizin erişimini artırmak için öğrenme yönetim sistemini ve çevrimiçi akredite sertifika programlarını başlatacağız. Mesleki gelişim programlarında başvuru ve katılım konularında iyileştirmeler yapıyoruz. 5 olan merkezi eğitimi 7'ye, 5 olan mahalli eğitimi 10'a çıkarıyoruz. Ret ya da iptal durumlarında hak kaybının önüne geçeceğiz."
VİZYON BELGESİNDE YAPILANLAR AÇIKLANACAK
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