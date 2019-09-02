Demirtaş ve avukatlarından duruşmaya çıkmama kararı

HDP'nin bir önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 142 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün Ankara Sincan Cezaevi kampüsünde görülecek.

Rudaw'ın haberine göre, Demirtaş ve avukatları bugünkü duruşmaya katılmama kararı aldı. Daha önceki duruşmalara SEGBİS yoluyla bağlanan Demirtaş’ın bugün görülecek davaya ses ve görüntü sistemi ile de katılmayacak.

Demirtaş’ın AİHM’de haklı bulunduğu davaya yönelik yapılan itirazlar bu yıl içerisinde AİHM Büyük Daire’de görülecek. Demirtaş ve avukatlarının bu kararı bekleyeceği ve bu yüzden bugünkü duruşmaya katılmayacağı belirtiliyor.

'AİHM'DE GÖRÜŞÜLECEK OLAN DOSYAYA YOĞUNLAŞTIK'



Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Demirtaş’ın avukatları olarak bizler adli tatil bitiminin hemen ertesine denk gelen bu duruşmaya katılmama kararı aldık ve bununla ilgili olarak da mahkemeya mazeret bildirdik. Sayın Demirtaş duruşmaya katılsa bile yargılama yapılamayacaktır. Bildiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 18 Eylül’de Sayın Demirtaş’ın dosyası görüşülecek bizler de bu dosyaya yoğunlaştık ve hiç bir arkadaşımız bugünkü duruşma için Ankara’ya gelmedik” dedi.

Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.