İBB Başkanı İmamoğlu halde mezat yönetti: 160 liradan satışa çıkardığı bir kasa balığı 180'e sattı

Pazar günü av yasağının kalkmasıyla 'Vira Bismillah' diyen balıkçıların sorunlarını dinleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mezat yönetmeyi de ihmal etmedi. 160 liradan pazarlığı başlatan İmamoğlu’nun yönettiği mezatta bir kasa balık 180 liraya satıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, bu sabah Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti. İBB iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. İSYÖN’ün yeleğini giyip şapkasını takan İmamoğlu, çay içtikten sonra mezat alanına geçti.

İmamoğlu, balıkçıların mezatı yönetmesini istemesi üzerine, "Hem esnaftan hem vatandaştan yana olmam lazım" diyerek pazarlığa başladı.

Güne balıkçılarımızla başladık. İstanbul Su Ürünleri Hali’nde ekmeğini denizden çıkaran kardeşlerimizle beraberdik. Denizlerimizi koruyalım ve avlanma kurallarına uyalım ki balığımız bol olsun, ağlarımız bereketle dolsun. pic.twitter.com/ChBXLjAgcl — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 2 сентября 2019 г.

​Önce "Kasasına 200 lira istiyoruz alan var mı?" diyen İmamoğlu’nun teklifini 220, 225 liraya yükselten oldu. Ancak, hal yöneticilerinin, "Arkadaşlar ciddi olalım başkanım siz buraya 150 yazın pazarlık başlasın" demesi üzerine taban fiyat düşürüldü.

Diken'in aktardığı habere göre İmamoğlu, "Biz yüksek istiyoruz düşürüyor bak" deyince balıkçılardan biri, "Başkanım senin işin pahalı satmak onlarınki ucuz almak" diye seslendi. Bunun üzerine 160 liradan pazarlığı başlatan İmamoğlu’nun yönettiği mezatta 170, 175 liranın ardından 180 lira veren oldu ve bir kasa balık 180 liraya satıldı.

İmamoğlu, "Allah utandırmasın arkadaşlar. Kesenize bol bereket gelsin. Gecesini, gündüzünü bu işe veren insanlarsınız. Denizleri de balığı da korumamız lazım. Avlanmayla ilgili tedbirlere uymamız lazım ki bir dahaki sene daha bol balık tutalım" diye konuştu.