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13:12 02 Eylül 2019
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    Kılıçdaroğlu'ndan adli yıl açılışıyla ilgili 3 soru

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Adli yıl açılışıyla ilgili üç soru soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu üç sorunun yanıtı 'evet' ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez. Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez" ifadesini kullandı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen töreni eleştirdi.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Yönetilemeyen Türkiye' başlığıyla paylaştığı mesajda, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 21 Ocak 2019 tarihinde oy birliğiyle aldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşasıyla ilgili kararı hatırlatarak, şu soruları sordu:

    Soru 1: Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun oy birliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi?

    Soru 2: Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine katılabilir mi?

    Soru 3: Tören aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanının himayelerinde gerçekleşecek… Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu?

    ​Kılıçdaroğlu, "Bu 3 sorunun yanıtı 'evet' ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez. Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez. O ülkede bir yönetim krizi var demektir. Ne diyorduk, 'Türkiye yönetilemiyor, Türkiye savruluyor'" ifadelerine kullandı.

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    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Danıştay, CHP, Adli yıl açılış töreni, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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