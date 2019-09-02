Kılıçdaroğlu'ndan adli yıl açılışıyla ilgili 3 soru

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen töreni eleştirdi.
Soru 1: Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun oy birliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi?
Soru 2: Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine katılabilir mi?
Soru 3: Tören aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanının himayelerinde gerçekleşecek… Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu?
Bu üç sorunun yanıtı “evet” ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez! Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez… O ülkede bir yönetim krizi var demektir. pic.twitter.com/J9MAZU6GjL— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 2 сентября 2019 г.
Kılıçdaroğlu, "Bu 3 sorunun yanıtı 'evet' ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez. Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez. O ülkede bir yönetim krizi var demektir. Ne diyorduk, 'Türkiye yönetilemiyor, Türkiye savruluyor'" ifadelerine kullandı.
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